Auto elettriche Urso Ue anticipi al 2025 decisione fare chiarezza

(Di sabato 7 settembre 2024) CERNOBBIO (ITALPRESS) – In merito allo stop alla vendita dicon motore endotermico previsto per il 2035, “bisogna anticipare lasulla clausola di salvaguardia di revisione che l’Unione Europea ha posto al 2026. Credo che non si possano aspettare ancora due anni: è necessario assolutamente questa eventuale revisione al. Quindi anticiparla nei prossimi mesi”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfoa margine dei lavori del Forum TEHA in corso a Villa d’Este a Cernobbio.