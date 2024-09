Antonio Bellocco lunedì l’autopsia sul 36enne ucciso da Andrea Beretta Poi i funerali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) È stata fissata perprossimo, 9 settembre, l'autopsia sul corpo di, esponente di spicco dell'omonima cosca della 'ndrangheta e nel direttivo della curva interista,a coltellate tre giorni fa da, capo della curva nord nerazzurra, ora in carcere accusato di omicidio aggravato e detenzione illegale di una pistola con matricola abrasa. A sinistra la vittima, legato all’omonima famiglia di ‘ndrangheta. A destra il capo ultrà della Curva dell’Inter, indagato per l'omicidioCon gli esami autoptici gli inquirenti vogliono chiarire anche se, oltre al colpo di pistola che ha ferito, ne sia stato sparato un altro. È stato trovato un solo bossolo. Anche se l'ipotesi di un altro sparo pare non sia affatto concreta, comunque tutte le analisi andranno effettuate.