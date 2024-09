Agitiamoci nel parco | Una mobilitazione soprattutto culturale Diversi ma tutti uniti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Lo avevano detto e hanno mantenuto la parola. "" è l’evento promosso dalla Grande Alleanza democratica ed antifascista in contrapposizione alla festa nazionale di CasaPound. Si sono "agitati" ma con la musica, la voglia di stare insieme e di riunirsi per un unico pensiero: l’antifascismo. Circa trecento persone, tra numerosi partiti politici, associazioni e sindacati si sono ritrovate al D-Park per manifestare. "Prima di essere una manifestazione politica – dice Luciano Calí, presidente provinciale dell’Anpi – è. Tante persone diverse ma con un messaggio di carattere unitario cioè l’ antifascismo come fondamento di una repubblica democratica, mentre dall’altra parte ci sono poche persone che la pensano in modo uguale. Noi siamoanche nelle differenze.