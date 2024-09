Via Strozzi ostaggio del cantiere I negozianti pronti a chiudere | Abbiamo perso il 50% dell’incasso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) I commercianti di viaalzano la voce e minacciano di. Il maxiche da oltre quattro mesi tiene in scacco la zona, sta mettendo a rischio le attività che si trovano lungo la strada. Fatturato crollato e magazzini pieni con l’incognita di undel quale i diretti interessati non conoscono la fine. "Non siamo stati minimamente informati di quello che sarebbe accaduto - spiega Gianluca Barni della Ferramenta Barni aperta da oltre 60 anni - da un mese e mezzo siamodi lavori che hanno fatto crollare il fatturato. Almeno il 50% in meno di incassi e chi ci ripaga? Oltretutto non sappiamo quando finiranno, ma soprattutto quando la strada tornerà ad essere riaperta completamente. Se ci avessero informato a tempo debito avrei evitato di acquistare così tanto materiale che adesso è tutto in magazzino.