US Open 2024 la finale femminile sarà Pegula-Sabalenka | sconfitte in semifinale Muchova e Navarro

(Di venerdì 6 settembre 2024) Si sono disputate nella notte italiana le semifinali del tabellone di singolaredegli USdi tennis: l’ultimo atto del quarto torneo stagionale del Grand Slam vedrà fronteggiarsi la padrona di casa statunitense Jessica, testa di serie numero 6, e la bielorussa Aryna, numero 2 del seeding. Nella prima semila bielorussa Aryna, finalista anche lo scorso anno, elimina l’altra statunitense Emma, numero 13 del tabellone, sconfitta con lo score di 6-3 7-6 (2) in un’ora e 33 minuti di gioco. Nel primo set, dopo lo scambio di break tra secondo e terzo game, l’allungo decisivo della bielorussa arriva con lo strappo ottenuto nel sesto game.ha un’opportunità di controbreak nel settimo game ma non la sfrutta, cosìva a chiudere sul 6-3 in 36 minuti.