Trump arruola Musk | In caso di vittoria guiderà commissione di verifica su efficienza governo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 6 settembre 2024) (Adnkronos) – Elonalla guida dellaper ladell’operato deldi Donald. Ad annunciare il ruolo che, indidel Tycoon alle pesidenziali Usa di novembre, svolgerebbe per la Casa Bianca il dell’Ad di X è stato lo stesso ex presidente degli Stati Uniti annunciando di aver accettato la proposta didi creare la, aggiungendo che a guidarla sarà proprio il Ceo di Tesla. “Su suggerimento di Elon, che mi ha dato il suo pieno e totale appoggio, creerò unaper l’delper condurre una valutazione completa delle finanze e delle prestazioni dell’interofederale”, ha dichiarato. “E Elon, visto che non è troppo impegnato, ha accettato di dirigere questa task force”, ha rivelato l’ex presidente degli Stati Uniti durante un evento all’Economic Club di New York. “Dobbiamo farlo.