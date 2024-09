Toni Capuozzo giovedì 5 settembre a Lignano

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 6 settembre 2024) Dopo avere seguito conflitti in mezzo mondo, avere visto da vicino gli effetti delle guerre ed essersi interrogato a lungo, sulle loro dinamiche,firma un vero e proprio manuale per spiegare “la guerra” e dare risposte in questi tempi così complessi. È “Cos’è la guerra” (Signs Publishing) e l’autore lo presenta,in dialogo con la giornalista e scrittrice Elisabetta Pozzetto, agli incontri con l’autore e con il vino, la rassegna promossa dall’AssociazioneNel Terzo Millennio presieduta da Giorgio Ardito e curata dallo scrittore Alberto Garlini. Appuntamento alle 18.30 al PalaPineta nel Parco del Mare, nel cuore diPineta. Un libro aggiornato, principalmente rivolto ai ragazzi, arricchito dai contributi del generale Francesco Ippoliti e dalle illustrazioni di Armando Miron Polacco.