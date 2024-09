Telecronisti Sinner-Draper US Open 2024 | chi commenta su Sky e SuperTennis

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il programma e isu Sky edi, semifinale degli US. Soltanto due vittorie separano il tennista azzurro da uno storico secondo Slam. Il primo di questi due match da vincere lo vede opposto al britannico Jack, approdato in semifinale senza aver perso neppure un set e capace di vincere l’unico precedente, al Queen’s nel 2021. Sarà però il numero uno del mondo a scendere in campo con i favori del pronostico, soprattutto per l’ottimo momento di forma che sta vivendo, essendo infatti reduce dal titolo a Cincinnati. Il match, in programma nella serata di giovedì 6 settembre alle ore 21:00, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) ma anche in chiaro su. Are l’incontro su Sky saranno Elena Pero e Stefano Pescosolido, mentre la coppia disarà formata da Lorenzo Fares e Vincenzo Santopadre.