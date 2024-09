Svizzera vs Spagna | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 6 settembre 2024) Gara valida per la seconda giornata del gruppo 4 di Lega A di Nations League 2024/2025. Dopo il pareggio nella prima partita contro la Serbia, gli iberici vogliono la vittoria contro gli svizzeri reduci dalla secca sconfitta in Danimarca.vssi giocherà domenica 8 settembre 2024 alle ore 20.45 presso lo Stade de Geneve.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli elvetici si presentano con le ossa rotte dopo la netta sconfitta subita in Danimarca per 2-0. La squadra di Yakin si trova ora già costretta a rincorrere senza più un margine di errore, nonostante i prossimi avversari siano i neo Campioni d’Europa. Le Furie Rosse sono state fermate dalla Serbia sullo 0-0 al termine di un match equilibrato.