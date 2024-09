Spalletti c’è chi ha sperato che lasciasse per far posto a Allegri o Ranieri Zazzaroni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 6 settembre 2024), c’è chi hacheper far) Il ritorno dell’Italia, stasera alle 20.45 contro la Francia di Mbappé, riapre il dibattito sul ct Lucianoe sull’Europeo da dimenticare. Ne scrive anche il direttore del Corriere dello Sport Ivan. Lucianoriparte da un calcio e da un disegno che non ama: dal 3-5-2 così distante dalle sue corde, dalla sua formazione, dai suoi princìpi. Lo fa, lo deve fare, per tentare di ridurre in fretta le distanze tra sé e i giocatori, tra sé e la delusione. Per recuperare il consensoha scelto un profilo diverso e di fare le cose semplici, riducendo la lunghezza dei discorsi, delle informazioni e anche le iperboli. Più selezionatore e meno allenatore, almeno nelle intenzioni.