Si è dimesso! la reazione del Pd su Sangiuliano? Lo sfregio in tempo reale alla Festa dell' Unità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024)di Reggio Emilia, non appena dal palco sono state citate le dimissioni'ex ministroa Cultura, Gennaro, il pubblico ha esultato. Il fatto è accaduto all'inizio del panel condotto da Agnese Pini, con Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, e Michele de Pascale, sindaco di Ravenna e candidato per il centrosinistrapresidenzaa Regione Emilia-Romagna. Unadi giubilo quasi isterica, che fa a pugni con le parole assai più moderate (e sorprendenti)o stesso Conte, ospite d'onoredel Pd. "Appena ho lettoe dimissioni di Sangiulano, ho avuto un moto istintivo per esprimere solidarietà umana, personale, non politica. Ma soprattutto perché sono rimasto sconcertato: c'è un ministro che avverte l'esigenza di dimettersi quando una premier gli dice di restare lì, ti difendo io.