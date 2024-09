Scadenze fiscali settembre 2024 | il calendario completo

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di venerdì 6 settembre 2024) Quali sono le? Nella vita di imprese, professionisti o semplici contribuenti gli adempimentihanno un’importanza cruciale sia per il numero di tributi, denunce e dichiarazioni da trasmettere o versare all’Erario sia per le conseguenze sanzionatorie applicate in caso di pratiche omesse o effettuate in ritardo rispetto alledi legge. Per guidare i contribuenti nella giungla degli adempimenti l’Agenzia entrate ogni mese pubblica lo scadenziario fiscale, disponibile collegandosi a “agenziaentrate.gov.it – Scadenziario Fiscale”. La piattaforma online si divide in due macro-sezioni: Adempimento; Contribuente.