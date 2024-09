SangiulianoTajani | dimissioni? Fi sostiene pienamente scelte Meloni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 6 settembre 2024) Cernobbio (Co), 6 set. (askanews) – “Ci riconosciamo nelle parole del presidente del Consiglio, ha già parlato e quindi pieno sostegno e piena solidarietà al presidente del Consiglio”. Lo ha detto il vicepremier e ministero degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del forum Ambrosetti, a chi gli chiedeva se il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, dovesse fare un passo indietro dopo la vicenda Boccia. “Io non sono abituato a guardare nel buco della serratura, sarà il presidente del consiglio a dire quello che vorrà dire, se vorrà dirlo e ci riconosciamo in quello che ha già detto”. L'articolo Sangiuliano,Tajani:? Fiproviene da Ildenaro.it.