Prato Rossi è l’uomo in più a centrocampo

(Di venerdì 6 settembre 2024) Dalla difesa al. Dopo aver annunciato l’arrivo dell’esperto Alessandro Videtta, ilha reso noto nella giornata di ieri un altro innesto, stavolta in mediana. I biancazzurri si sono aggiudicati le prestazioni di Alessio. Parliamo di un centrocampista centrale, classe 2003, che nonostante la giovane età porta con sé un bagaglio d’esperienza non banale. Già, perché il nativo di Cecina ha collezionato fino a questo momento 39 presenze in serie C. Numeri che si sommano alle 41 apparizioni (condite da cinque reti) con la formazione Primavera dell’Empoli. Dopo aver completato la trafila delle giovanili in maglia azzurra, ecco per il 20enne la chiamata del San Donato Tavarnelle, seguita poi dal trasferimento al Foggia, con il quale ha vissuto l’ultima stagione, mettendo assieme 10 presenze e un gol fra campionato e coppe di serie C.