Myrta Merlino cosa ha detto su Achille Costacurta a Pomeriggio 5

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 6 settembre 2024) È il caso dell’estate.è finito al centro del dibattito per gli insulti rivolti verso sua madre Martina Colombari, che per lungo tempo aveva deciso di non mostrarsi sui social e non replicare. A intervenire sull’argomento è stata anche, nel corso di una delle sue ultime puntate di5, in cui ha voluto dire la sua su quanto è accaduto e sul ruolo della famiglia nella crescita dei figli, senza però farvi un chiaro riferimento. Le parole disuLa nuova stagione di5 è iniziata il 2 settembre, in uno studio rinnovato e con la conduzione sicura disempre più a suo agio in questo ruolo.