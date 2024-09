Musica e orchestra al femminile Notturno contadino note e poesia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sarà il paesino di origine medievale di Sorbolongo a ospitare domenica pomeriggio – all’ultimo appuntamento di ““ – la rassegna diOlimpia inserita nel progetto “50x50 Capitali al quadrato“ di Pesaro 2024. Alle 18, nella piazza del borgo in cui sorge la chiesa di San Michele Arcangelo, la formazione diretta da Francesca Perrotta proporrà in concerto, reinterpretandole, danze popolari della campagna della provincia di Pesaro e Urbino e marchigiana e brani che trovano la loro radice nellafolk di altri paesi come le Danze rumene di Béla Bartòk e le Danze ungheresi di Johannes Brahms.