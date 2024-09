MSI lancia i suoi nuovi Laptop AI+ | in arrivo tanti modelli gaming e business

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) All’IFA 2024 di Berlino, MSI ha annunciato una nuova linea die dispositivi portatili basati su tecnologie avanzate di intelligenza artificiale. Questi, progettati sia per ilche per la produttività aziendale, includono dispositivi con processori Intel® Core™ Ultra (Serie 2) e AMD Ryzen™ AI 300 Series, offrendo significativi miglioramenti in termini di prestazioni AI e gestione energetica. Collaborazioni Tecnologiche e Processori di Ultima GenerazioneMSI ha collaborato con Intel e AMD per integrare neidispositivi processori capaci di sfruttare al massimo le potenzialità dell’intelligenza artificiale. La serie di processori Intel® Core™ Ultra (Serie 2) combina prestazioni elevate con un consumo energetico ottimizzato, garantendo esperienze di calcolo AI avanzate e un miglioramento delle performance grafiche grazie alla tecnologia Intel Xe.