MotoGP GP San Marino Viñales | Dobbiamo capire come migliorare per essere più veloci

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) “È stato un buon venerdì, anche se il passaggio in Q2 è stato difficile: tutti sono stati molto. Sto faticando più rispetto all’anno scorso, quindidove possiamoperpiù. In accelerazione siamo forti, ma mi manca un po’ di precisione”. Lo ha detto Maverickdopo la prima giornata di prove al Misano World Circuit. Dopo aver chiuso nono nella FP1, il pilota spagnolo ha ulteriormente migliorato nella practice, chiudendo ottavo e assicurandosi così l’accesso diretto in Q2. “È stato un buon venerdì, anche se il passaggio in Q2 è stato difficile: tutti sono stati molto– aggiunge -. Sto faticando più rispetto all’anno scorso, quindidove possiamoperpiù. In accelerazione siamo forti, ma mi manca un po’ di precisione”. Practice complicata per Aleix Espargaró.