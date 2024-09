Milan Mike Maignan | la scorsa stagione ho perso contro me stesso Sul razzismo…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 6 settembre 2024)ha rilasciato un’intervista e si è soffermato sullae sul brutto episodio di razzismo della gara con l’Udinesenon ci sta e ancora una volta torna sull’argomento razzismo, affermando come non ci sono mai cambiamenti e la situazione resta sempre la stessa: “Le cose dovevano cambiare ma non è cambiato niente” e ancora: “Ho lasciato il campo. Me ne sono andato, mi sono preso le mie responsabilità, la mia squadra era unita, sono usciti dal campo con me sperando che cambiassero le cose ma fino ad ora non è cambiato molto“. Queste alcune delle parole rilasciate dal portiere del– a margine dell’evento organizzato da ESN – sull’episodio dellaa Udine (era stato vittima di insulti razzisti da parte dei tifosi dell’Udinese).