Messina Denaro | tumulata nella tomba di famiglia la madre del boss funerali vietati**

(Di venerdì 6 settembre 2024) Palermo, 6 set.?(Adnkronos) - E' stataquesta mattina, come apprende l'Adnkronos,di, Lorenza Santangelo, la88enne delmafioso Matteo Messina. L'anziana donna è morta ieri nell'abitazione della figlia Giovanna nel centro di Castelvetrano, dove si era trasferita lasciando la casa di via Alberto Mario, nel quartiere Badia. Moglie delFrancesco Messina, morto da latitante e il cui corpo venne fatto trovare già pronto per la bara in aperta campagna, Lorenza Santangelo è sempre rimasta in ombra e non è mai stata coinvolta in inchieste giudiziarie. Non si è mai dissociata né dal marito né dal figlio, il capomafia arrestato nel gennaio del 2023 dopo 30 anni di latitanza e morto un anno fa. Il questore di Trapani Giuseppe Peritore ha vietato ipubblici.