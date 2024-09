Marino | Auguro a De Laurentiis di vincere altri due scudetti con Conte in panchina

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 6 settembre 2024) Pierpaolo, ex ds del Napoli, è intervenuto a Radio Marte. Nel corso di Marte Sport Live ha fatto il suo personale augurio a Deper i 20 anni di presidenza azzurra. Di seguito le sue parole.e gli auguri a De“Per i venti anni da presidente del Napolia Dedinon uno madue, conin. Così supererebbe Ferlaino e diventerebbe anche il presidente più vincente della storia azzurra. Venti anni fa Deportò gli assegni circolari per acquistare il Napoli ma a me chiamò già il giorno prima, il 5, per affidarmi l’incarico. Mi contattò e pensavo fosse uno scherzo, perché all’epoca ero ad Udine Mi chiamò al mattino, verso le 8:30. Me lo passarono, sentii la sua voce e pensavo fosse uno scherzo.