Maria Rosaria Boccia a In Onda La7 Sangiuliano denuncia dopo intervista

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il casosta diventando una costola di Temptation Island da invadere, con prepotenza, Rai1 (poi ci si lamenta quando si parla di TeleMeloni) e tutte le altre emittenti. La questione non sembra destinata a placarsi, anzi continua ad arricchirsi di nuovi capitoli tra politica, gossip e media.l'del Ministro della Cultura Gennaroal TG1,ha deciso di rispondere a Insu La7. Questa sera, venerdì 6 settembre 2024, sarà ospite in access prime time di Luca Telese enna Aprile. La scelta di apparire in TVaver rilasciato dichiarazioni a La Stampa sembra voler mantenere la polemica viva, portandola sullo stesso terreno mediatico del Ministro.sfidain tv e lui laha scelto La7 per la sua, una rete spesso critica verso il governo.