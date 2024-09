Luzzi opinionista come seconda scelta? Ecco chi avrebbero voluto prendere

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 6 settembre 2024) Beatrice, per buona pace di Cesara Buonamici (che pare non abbia preso affatto bene la notizia) sarà una nuovadella prossima edizione del Grande Fratello. Una notizia lanciata online da TvBlog e DavideMaggio e che sarebbe stata data da Silvia Toffanin durante la registrazione della prima puntata di Verissimo. Quel che però non sapevamo è che, secondo quanto raccontato da Deianira Marzano, l’attrice non sarebbe stata la “prima” per ricoprire quel ruolo. Secondo quanto riporta la donna su Instagram, infatti, prima dellagli autori avevano pensato di arruolare la vincitrice in carica del Grande Fratello, ovvero Perla Vatiero, ma il suo nome sarebbe stato accantonato. “NuovaGF. Era in lizza Perla ma è stata improvvisamente scartata. Scoprite il perché”.