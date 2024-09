LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | scorpacciata di finali per l’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.12 Nei 50 stile libero donne S4 non ci sono azzurre. 11.10 La batteria invece se la prende il giapponese Suzuki in 37”49. Beggiato è quarto in 39”50 e va avanti a Cristiani. Ma entrambi sono in finale, con il sesto e settimo tempo! 11.06 Terzo posto per Cristiani in 40”44, nella batteria vinta da Sebastian Massabie che firma il nuovo record paralimpico in 36”95. Ora ci si attende la risposta di Dadaon 11.04 Ora Federico Cristiani e Luigi Beggiato saranno impegnati nei 50 stile libero S4. 11.03 Vincenzo Boni strappa la qualificazione alla finale con l’ottavo e ultimo tempo complessivo in 51”04. Quarto nella sua batteria vinta dal turco Umut Unlu in 44”90. 10.57 Sesto posto per Emmanuele Marigliano in 55”62 nella gara vinta dall’ucraino Palamarchul in 45”59. Improbabile la finale. 10.