Lega revocare bando Ue su auto benzina e diesel dal 2035

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ladel ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini è pronta a dare battaglia sul tema dello stop alle vendite di vetture adal. Attraverso un comunicato, il partito guidato da Matteo Salvini ha annunciato che presenterà una richiesta ufficiale di revoca del provvedimento comunitario, sia in Italia, che a Bruxelles. Il comunicato “Laè pronta a chiedere la revoca deldei motori”. Il partito vuole infatti presentare un documento per impegnare Parlamento e Governo italiano, e analoga iniziativa sarà fatta in Europa per impegnare la Commissione Ue. L’Unione europea si era già detta disponibile a rivedere parte della proposta sull’addio alle immatricolazioni di nuove vetture a combustione.