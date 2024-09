Leclerc tampona nel traffico di Montecarlo Il video dell’incidente con la Ferrari Purosangue

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 6 settembre 2024 — Passare dall’euforia per la vittoria a Monza, contro le McLaren di Piastri e Norris all’apparenza imprendibili, alla necessità di compilare una constatazione amichevole per le strade della sua. Charlesè piombato dalla gioia alla presumibile rabbia nel giro di pochi giorni, a causa di un incidente assolutamente evitabile. Il pilota della, che in Brianza domenica si è preso la seconda vittoria di stagione dopo quella nel suo Principato, era alla guida ieri della suarifinita in colorazione Argento Nurburgring, quando, a bassa velocità, hato il posteriore di un Suv nero. Niente di grave sia per lui sia per l’altro conducente, ma Charles, in auto con un amico, sarà ora costretto a doverlo rimborsare.