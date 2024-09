Le tradizioni si ’prendono’ il centro Via a danze e musiche popolari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Un vero e proprio Festival internazionale del folclore invaderà strade e piazze di Reggio oggi, domani e domenica. In occasione del ventennale dell’associazione ’Balliamo sul Mondo’, presieduta da Cristina Casarini, con il patrocinio del Comune, cinque gruppi di danza e musica popolare metteranno in scena il folclore di 12 nazioni: Italia, Armenia, Romania, Bulgaria, India, Polinesia, Indonesia, Georgia, Senegal/Sudafrica, Spagna, Olanda e Portorico/Cuba. I gruppi che si esibiranno oltre a ’Balliamo sul Mondo’ saranno il ’Gruppo teatro Radost’ (Olanda, foto a sinistra), ’Vola Palomma’ (Lucania), ’The Claddagh’ (musica irlandese), ’Ballando per le Strade’ (nella foto, con tammurriate e pizziche, del gruppo di Salerno).