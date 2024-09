L’altruismo di Carolina Verri e Defriscu | insieme ad Ada Chirizzi scopriamo cosa significa gelateria sociale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 6 settembre 2024) Fiumicino, 6 settembre 2024 – Un gesto che ha messo in moto una catena di solidarietà e che ha lasciato un’improntativa: quello che ha fatto, vincitrice del Premio Salvo D’Acquisto 2024 per la sezione ragazzi (leggi qui), non è stato fine a se stesso, ma ha contribuito alle iniziative solidali e sociali portate avanti dalla Fondazione di comunità del Salento. Oggi parliamo, infatti, con Ada, Presidente della Fondazione e soggetto titolare dell’ImpresaSviluppo Salento e della, che ci ha rilasciato un’intervista per capire inconsiste il suo operato e capire fino in fondo il senso del gesto altruistico diche ha coinvolto la sua. Quello che ha fattoè un gesto molto altruista che non ci si aspetterebbe da una bambina.