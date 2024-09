La star della musica prende una pausa dai concerti | Voglio vivere la mia vita

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 6 settembre 2024) Launadai: “la mia”. Una decisione maturata nel tempo La celebre cantante ha annunciato che, dopo le sue ultime esibizioni a Las Vegas previste per novembre, sirà una lungadai. Questa decisione arriva dopo anni di successi ininterrotti e tour mondiali che l’hanno vista protagonista sui palchi più prestigiosi del mondo.per lamondiale – notizie.comAdele, conosciuta per le sue ballate emotive e la voce potente, ha spiegato di aver impiegato sette anni per costruire una nuovaal di fuorisua carrierale. Ora, sente il bisogno diappieno questalontano dai riflettori. La sua dichiarazione è stata fatta durante l’ultimo concerto a Monaco, un evento che ha richiesto la costruzione di un’arena ad hoc per accogliere i numerosi fancantante.