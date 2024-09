La preside incontra Caiumi | Quando sarò presidente aiuterò le nostre imprese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Elena Ugolini ieri è tornata a ’Farete’, la convention degli industriali da cui ha lanciato mercoledì il primo attacco all’avversario Michele de Pascale sulla commistione tra politica e coop ("non è lui il mio rivale, ma la ’ditta’ che gli sta dietro. Lui è dipendente di Federcoop in aspettativa"). L’occasione, però, ieri è stata una lunga chiacchierata con Valternte di Confindustria Emilia: "Abbiamo avuto un piacevole e produttivo scambio di idee. Lo ringrazio della disponibilità perché per la politica è fondamentale, credo, l’ascolto e il confronto con chi produce e crea ricchezza. Dobbiamo assolutamente ridurre la burocrazia e supportare gli investimenti delle", le parole della candidata civica, sostenuta dal centrodestra.