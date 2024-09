La corruzione a norma di legge

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ecco la nuova frontiera dellaitaliana magistralmente delineata dal professor Alberto Vannucci in un suo recente articolo per LaVoce.info. L’evoluzione è notevole: dalla volgare tangente in contanti siamo giunti all’elegante “di”. I casi di Liguria e Venezia ci offrono un prezioso spaccato di questa raffinata pratica. I nostri politici d’affari, creature ibride tra l’imprenditoria e la politica, hanno finalmente compreso che lanon va infranta, ma semplicemente interpretata con creatività . Perché violare apertamente le norme quando si possono piegare con tanta grazia? Le decisioni, ci assicurano, vengono prese “nel rispetto della”. Un sollievo per tutti noi cittadini, indubbiamente. I favori si concedono con discrezione, attraverso un intricato sistema di finanziamenti, consulenze e cortesie reciproche.