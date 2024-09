Il sole la salsedine e il cloro nemici giurati della chioma I consigli per il dopo-vacanze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sos capelli. Al rientro dallela– messa a dura prova da– può apparire spenta, stressata, con punte visibilmente sfibrate e fortemente a credito di volume e lucentezza. Come recuperare, possibilmente in tempi brevi? "La prima cosa da fare al ritorno in città – spiega Elena Kotadinis, hair stylist a Bologna – è cominciare a usare uno shampoo nutriente per ripristinare l’equilibrio di punte e capelli. Il secondo step prevede l’utilizzo di una maschera idratante e al tempo stesso nutriente. Il mercato abbonda di proposte, personalmente per raggiungere in poche settimane lo scopo ritengo molto validi i prodotti a base di agave ". I rossi e le tonalità chiare risultano le nuance più soggette a subire gli effetti negativi. "In particolare il rosso – sottolinea Kotadinis – perché ’scarica’ moltissimo.