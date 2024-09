I social sono il nostro Inferno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Se Dante vivesse oggi, chi manderebbe all’? "Mi sa che dovrebbe allargare l’. Non basterebbero i metri quadri", ride Maria Pia Timo, popolarissima attrice romagnola. Il pubblico tv la conosce come Wanda la carrellista, sex symbol della catena di montaggio, o come la badante dell’Est e la ‘vendicatrice telefonica’ che ha un solo obiettivo, disturbare chiunque. Ma l’11 settembre la troveremo fra docenti e rimatori ad aprire nientemeno che ’Prospettiva Dante’, il festival che Ravenna dedica al Sommo Poeta, la cui tomba è nel cuore della città: Maria Pia Timo presenterà uno scanzonato monologo su "Dannati e bannati" che dal padre della lingua arriverà fino ai ‘maranza’. "E nefelicissima: un po’ di leggerezza ci vuole, anche quando si parla di Dante", confida.