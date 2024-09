I film più belli della Mostra del cinema di Venezia 2024

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 6 settembre 2024) Non vorremo essere in Isabelle Huppert in questi giorni. A chi assegnerà il Leone d’oro l’austera presidentessa di giuria? Ladeldista per chiudersi ed è tempo di bilanci. La qualità deiin concorso: «pas mal», direbbero i francesi, ma senza grandi picchi, come capita spesso nelle ultime edizioni del festival lagunare. Tra i chiacchiericci di sala, qui al Lido, è capitato però di sentire da colleghi giornalisti una grande verità che più o meno fa così: «Tutti qui cercano ilcapolavoro ma partendo con questo spirito si rimarrà sempre delusi». E forse è vero. Forse non dovremmo cercare come rabdomanti assetati solo coup de foudre e capolavori, che in quanto tali in effetti dovrebbero essere rari, e lasciarci carezzare davalidi che raccontano i sogni, la vita, la disillusione e intanto portano lontano.