Francia-Italia Deschamps | Azzurri superiori a noi per intensità

(Di venerdì 6 settembre 2024) “La squadra è giovane, Olise e Kone hanno debuttato stasera. Ci sono dei passaggi obbligati per crescere, sono sempre stato lucido su quel che si fa e l’a livello fisico e diha fatto più di noi. Non è così che si segnano i gol, ma mi dà fastidio che la luce si sia spenta dopo venti minuti”. Lo ha detto alla Rai il Ct della, Didierdopo la sconfitta per 3-1 contro l’in Nations League. Le reti di Dimarco, Frattesi e Raspadori hanno permesso aglidi Luciano Spalletti di ribaltare l’iniziale 1-0 siglato da Barcola dopo 14 secondi. Latornerà in campo in Nations League per sfidare il Belgio lunedì alle 20:45.: “a noi per” SportFace.