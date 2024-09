Draghi | Se l’Europa non cambia per lei è finita

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 6 settembre 2024 – “Senon si riforma, l’Unione muore“. Nel mezzo del gossip italiano, alle prese con il caso Boccia-Sangiuliano (leggi qui), è passato in sordina il drammatico intervento di Mario. Intervento che, diciamo così, è leggermente più importante. L’ex premier e banchiere centrale ha presentato, sia ai rappresentanti diplomatici dei Paesi membri sia ai capigruppo parlamentari, il rapporto sul futuro della competitività dell’economia europea, che gli era stato affidato lo scorso anno dalla Commissione Europea. Secondo le informazioni raccolte a Bruxelles,ha sottolineato l’urgenza per le istituzioni di cooperare tra loro e la necessità di riflettere a eventuali riforme istituzionali: “Per chiudere vorrei dirvi una cosa: se non si fanno queste riforme, se non si interviene seguendo questa direzione,. Lo ripeto: è