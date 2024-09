Donna di 47 anni trovata morta in casa | era in stato avanzato di decomposizione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 6 settembre 2024) Giallo a Campobasso dove unadi di 47, originaria di Molfetta, in Puglia, ma daresidente in Molise, è statanelladove viveva in via Sant’Antonio Abate, nel centro storico della cittadina. Il corpo, che si trovava nel bagno dell’abitazione, era indie secondo le prime analisi il decesso potrebbe risalire ad almeno due mesi fa. A tanto risale infatti l’ultimo accesso su WhatsApp della, di cui non si conoscono ancora le generalità. La stanza in cui si trovava il corpo è senza finestre e la porta era chiusa a chiave. Diverse dunque al momento le ipotesi sulle cause del decesso, al vaglio degli investigatori. La 47enne non aveva con lei il telefono in bagno, che era in un’altra stanza della. Sul posto i vigli del fuoco che hanno trovato il corpo senza vita e le forze dell’ordine.