Danimarca-Serbia | le probabili formazioni

(Di venerdì 6 settembre 2024) Gara valida per la seconda giornata del gruppo D di Lega A di Nations League 2024/2025. I padroni di casa sono reduci dalla preziosa vittoria contro la Svizzera, mentre i serbi hanno bloccato sul pari la SPagna.si giocherà domenica 8 settembre 2024 alle ore 18 a Copenaghen.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Danesi sugli scudi all’esordio in Nations League con la vittoria contro la Svizzera. Un match deciso soltanto nel finale grazie alle reti di Dorgu ed Hojberg. La Nazionale di Knudsen cercherà di sfruttare nuovamente il fattore casalingo per allungare in classifica I serbi hanno compiuto una mezza impresa fermando sullo 0-0 i campioni d’Europa della Spagna. La Nazionale di Stojkovic ha sfiorato addirittura il colpaccio con Jovic che si è divorato una palla gol colossale.