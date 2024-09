Calcio e beneficenza | domani a Masone il primo memorial ’Granata nel cuoreForever’ Sfide tra amici in ricordo degli ex

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024), ricordi e sport.alle 15, al campo sportivo di, andrà in scena un pomeriggio ricco di momenti speciali, con il"Granata nel cuore Forever". Sono, purtroppo, ormai tanti gli ex granata che in questi anni sono venuti a mancare (nella foto Stefano Guerra) e per rinverdire il loroè stato organizzato questo torneo. Un’iniziativa voluta da Reggiana Forever, team che riunisce i protagonisti della storia granata, in collaborazione con l’Asde l’Asd Morello Football School, società calcistica dell’ex granata Dario Morello. Sul campo da gioco siranno cinque formazioni: una rappresentativa di Reggiana Forever con le ex glorie granata, Teste Quadre, Gruppo Vandelli,Granata (ex calciatori della Reggiana) e Croce Verde.