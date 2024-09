Beatrice Luzzi opinionista GF Cesara Buonamici reagisce male

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 6 settembre 2024) Lunedì 16 settembre 2024 il Grande Fratello 18 farà il suo debutto su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. L'attesa per questa nuova edizione del reality show cresce sempre di più, mentre i preparativi fervono e i profili social ufficiali del programma continuano a svelare i nomi dei nuovi concorrenti, molti dei quali sono già trapelati nelle scorse settimane. Una novità potrebbe scuotere l'avvio del programma:del GF. L'ex concorrente della scorsa stagione fare il suo ritorno, questa volta non come membro del cast della Casa, ma comein studio. Laè riuscita a conquistare un vasto seguito di fan grazie alla sua partecipazione. Molti di questi sostenitori continuano a seguirla anche dopo la fine della sua esperienza nel reality, sperando di rivederla presto nel programma.