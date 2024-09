A Maccarese la quarta tappa del Campionato Italian Open di Wingfoil e Kitefoil

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 6 settembre 2024) Fiumicino, 6 settembre 2024 – Nei giorni 7 e 8 settembre 2024, presso lo stabilimento balneare Rambla Natural Beach di, in Via Praia a Mare snc, si disputerà la 4^del “di”, una delle competizioni più attese nel panorama nazionale degli sport acquatici. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Fiumicino ed organizzato dalla Federazionea Vela. Il programma delle regate Sabato 7 settembre: regolarizzazione iscrizioni entro le 11:00; prima possibile partenza alle 12.00. Domenica 8 settembre: ultima possibile partenza prevista per le 17,00; a seguire premiazione. Le Istruzioni di Regata (IdR) saranno rese disponibili solo OnLine, il giorno dello svolgimento della regata nel link www.cvfiumicino.it. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.