Volvo taglia stime e rallenta su ‘100% elettrico’ al 2030 ma accelera su tecnologie

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 5 settembre 2024) (Adnkronos) – Il giorno dopo avere annunciato una pausa nella corsa verso una produzione 'tutta elettrica' (con l'abbandono del target),, per la seconda volta in un anno, hato lesui margini per l'utile lordo rivedendo al ribasso il target sui ricavi, a testimonianza del momento difficile vissuto dall'industria automobilistica, in particolare L'articolosualmasuproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.