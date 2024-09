Virtus Zanetti rassicura i tifosi e rilancia | Dalla Segafredo arrivano 6 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) "Quando venderemo laio e Gherardi chiederemo una cifra spropositata". A parlare è il presidente della V nera Massimoche, durante la presentazione della squadra, avvenuta ieri durante la manifestazione Farete in Fiera, chiarisce anche i dettagli di una estate dove diverse voci davano la società sul punto di essere venduta ad un fondo statunitense di matrice israeliana. "Io sono il presidente di questo club e non ho visto un israeliano, non ho fatto nessuna trattativa e non ho visto proposte scritte – spiega–. Solo il procuratore di Sasha Djordjevic ha parlato con il nostro ceo Luca Baraldi di questa possibilità. Probabilmente il procuratore sperava che, facendo questa cosa, Djordjevic tornasse a fare l’allenatore qua. Sono andati a pranzo tra di loro due, ma a me non interessa di quel che fa Baraldi, conta quello che faccio io che sono il presidente.