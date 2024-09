Vection Technologies punta a crescere con The Digital Box – QuestIt

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 5 settembre 2024) Biagi: “Siamo una realtà molto ambiziosa e, proprio per questo, abbiamo deciso d’investire nell’artificial intelligence per consolidare la nostra posizione da leader di mercato” “Investire è semplice, ma non è facile”: con queste poche, ma mai banali, parole il noto imprenditore ed economista Warren Buffet ha definito di recente il termine investimento che, mai come oggi, vive ogni giorno, sbilanciandosi tra azzardi ed incertezze. Nonostante questo, esistono comunque dei punti fermi su cui gli imprenditori possono concentrare le loro attenzioni: tra queste non manca di certo l’intelligenza artificiale, tecnologia del momento che avrà sempre più spazio e rilevanza nella vita quotidiana di grandi e piccini. Lo scenario in questione è ben conosciuto dalle più importanti aziende e realtà globali come, ad esempio,