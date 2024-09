Us Open 2024 Sinner batte Medvedev e conquista la sua prima semifinale a New York

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) New, 5 settembre– Jannikvince la sfida contro Daniilla suaagli Usdi New. Sul cemento di Flushing Meadow, il numero uno del tennis mondiale passa in quattro set con il punteggio di 6/2, 1/6, 6/1, 6/4 e si aggiudica il confronto numero 13 con il tennista russo suo 'maestro-rivale', quinto nel ranking Atp. epa11585829 Jannikof Italy reacts after a point against Daniilof Russia during their quarterfinals match at the USTennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New, USA, 04 September. The UStournament runs from 26 August through 08 September. EPA/JOHN G. MABANGLO Per lavolta nella sua fulminante carriera, Jannikè inagli Us