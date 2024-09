Uomini e Donne | ecco cosa è successo nelle prime registrazioni

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 5 settembre 2024)sta per ritornare su Canale 5. Sono infatti iniziate ledella nuova edizione del dating show di Maria De Filippi. Scopriamo dunque cheè accadutopuntate.è avvenuto nella prima registrazione Nella prima registrazione di, avvenuta mercoledì 28 agosto 2024, sono stati presentati innanzitutto i primi tre tronisti: Francesca Sorrentino, ex volto di Temptation Island, Michele Longobardi, ex corteggiatore di Manuela Carriero, e Alessio Pecorelli. Come riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, non sono mancati dei colpi di scena nel parterre over.In primis, sono state ospitate due coppie che si sono formate nella scorsa edizione. Da un lato Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia hanno confermato che tra di loro procede tutto a gonfie vele, nonostante qualche piccolo bisticcio.