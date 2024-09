Ultime Notizie Roma del 05-09-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e allerta maltempo sutura di tutta l’Italia rossa in Veneto mentre arancione in Emiliagna Liguria Lombardia Piemonte Toscana gialla invece in Abruzzo Basilicata Campania Friuli Venezia Giulia Lazio Marche Molise Puglia Umbria in Valle D’Aosta piogge molto intense su Piemonte vigili del fuoco al lavoro a Torino in Val di Susa in Val Chisone Dove si registra una serie di allagamenti a Mattia e poco più di 700 metri di altitudine esondato il Rio Gerardo nella frazione Giordani ed è crollato il ponte superiore in paese travolto da un mazzo secondo le prime informazioni sono isolate e 20 persone in Borgata combe tracimato anche a Bussoleno paese a circa 450 metri di quota interrompendo la statale 24 isolando la Borgata Santa Petronilla con 30 persone forti piogge disagi anche Liguria Valle ...