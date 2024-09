UEFA Nations League B | Repubblica d’Irlanda v Inghilterra

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 5 settembre 2024) 2024-09-05 12:46:08 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Anteprima della partita Il commissario tecnico ad interim dell’, Lee Carsley, dirigerà la sua prima partita da allenatore quando i Three Lions apriranno la loro campagna dellacontro lasabato. L’è retrocessa dal girone delle nazioni d’élite nel 2022 e cercherà di riprendersi subito, iniziando con una vittoria a Dublino. Tuttavia, non ci sarà Gareth Southgate in panchina, dopo la sua decisione di dimettersi dopo la sconfitta dell’per 2-1 contro la Spagna nella finale di Euro 2024 a luglio. Laha vinto solo tre delle ultime 13 partite e qui è sfavorita. Hanno anche un nuovo uomo al timone con Heimir Hallgrímsson nominato due mesi fa.