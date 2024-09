TWST - Things We Said Today la recensione | o di come raccontare l' America grazie ai Beatles

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il regista rumeno Andrei Ujic? parte dal concerto del 1965 dei Fab Four allo Shea Stadium di New York per mostrare le due facce di un Paese da sempre polarizzato sui diritti civili. Presentato fuori concorso a Venezia 81. Mettiamo subito le cose in chiaro. Chi daWe, titolo presentato fuori concorso a Venezia 81 dedicato al concerto deiallo Shea Stadium di New York - si aspetta il classico documentario musicale rimarrà profondamente deluso. Perché il regista Andrei Ujic? era interessato a tutt'altro. Èse l'esibizione di John, Paul, George e Ringo fosse il punto di partenza ma non la destinazione. La beatlemania a New York Il titolo prende ispirazione dall'omonimo brano contenuto in A Hard Day's Night, album del 1964, e racconta i giorni che vanno dal 13 al 15