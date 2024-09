Terapie per l’autismo il paradosso Sono coperte dalla sanità pubblica ma per averle bisogna fare causa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Anastasio Si tratta di prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) e proprio per questo il servizio sanitario pubblico è chiamato a garantirle ogni volta che ce ne sia necessità. Leggere per credere il decreto del 12 gennaio 2017, alla base di diversi pronunciamenti del Consiglio di Stato ma anche della Corte dei Conti. Eppure l’unico modo per poterne beneficiare è proprio avviare unalegale, portare in tribunale l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di turno. Lala si vince quasi sempre, se non sempre, e a quel punto l’ATS è costretta ad attivarsi, anzi deve farlo entro 90 giornisentenza. Una situazione assurda ma reale. E già denunciata da alcune famiglie con disabilità.